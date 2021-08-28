قمة ليفربول وتشيلسي تنتهي بالتعادل 1-1

انتهى لقاء قمة المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وضيفه تشيلسي بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب آنفيلد.

تقدم أبطال أوروبا بهدفٍ جميل حمل توقيع كاي هافيرتس برأسية في الدقيقة 22.

وشهدت نهاية الشوط الأول نقطة تحول مهمة حين تصدى رييس جيمس لكرة كادت أن تدخل المرمى بيده.

وأشهر الحكم أنثوني تايلور سريعاً البطاقة الحمراء في وجه اللاعب واحتسب ركلة جزاء مباشرة ليكمل البلوز الشوط الثاني بنقص عددي.

صلاح يمنح ليفربول التعادل من ركلة جزاء

وأنبرى النجم المصري محمد صلاح بنجاح لتسديد الركلة معلناً عن إدراك التعادل للريدز.

وفشل الفريقان في التسجيل خلال النصف الثاني من المواجهة ليقتسما نقاطها.

ورفع ليفربول رصيده بالتالي إلى 7 نقاط، وهو نفس رصيد تشيلسي اللذين تساويا كذلك في عدد الأهداف المسجلة والمقبولة ليتشاركا في احتلال الثاني بفارق الأهداف عن ويست هام يونايتد المتصدر.