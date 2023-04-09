قمة ليفربول و آرسنال تنتهي بالتعادل 2-2

البوابة - تعادل آرسنال متصدر الترتيب مع مستضيفه ليفربول بهدفين لكلٍ منهما في مباراة قمة الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز التي جمعتهما اليوم الأحد على أرضية ملعب آنفيلد.

تقدم الغانرز بعد 8 دقائق من البداية عن طريق المهاجم البرازيلي غابرييل مارتينيلي.

وأضاف البرازيلي الآخر غابرييل جيزوس الهدف الثاني للفريق اللندني قبل انتصاف الساعة الأولى من المباراة.

لكن النجم المصري محمد صلاح قلص الفارق للريدز قبل نهاية الشوط الأول بـ 3 دقائق.

في الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض، إلا أن صلاح سدد بجانب مرمى الحارس آرون رامزدايل (54).

وأنقذ البديل البرازيلي روبرتو فيرمينو فريق ليفربول من الخسارة حينما أدرك التعادل برأسية في الدقيقة 87.

آرسنال يبقى في الصدارة رغم التعادل مع ليفربول

بهذه النتيجة، رفع فريق المدرب الإسباني ميكيل آرتيتا رصيده إلى 73 نقطة ليبقى في المركز الأول على سلم الترتيب العام بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي ثاني الترتيب.

بدوره، رفع ليفربول رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن.