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قمة مانشستر سيتي ودورتموند تنتهي دون أهداف

منشور 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 09:01
محرز (يمين) في موسم للنسيان حتى الآن مع سيتي (المصدر: أ ف ب)
محرز (يمين) في موسم للنسيان حتى الآن مع سيتي (المصدر: أ ف ب)

انتهت المواجهة المثيرة بين بوروسيا دورتموند الألماني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعادل السلبي اليوم الثلاثاء وذلك على ملعب سيغنال إيدونا بارك لحساب المجموعة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم ينجح أي من الفريقين في زيارة شباك خصمه في مباراة ندية قوية قدم فيها أصحاب الأرض عرضاً قوياً أحرجوا خلاله الإسباني جوسيب غوارديولا ولاعبيه.

وأهدر النجم الجزائري رياض محرز ركلة جزاء للفريق الضيف في الدقيقة 58.

وفي نفس المجموعة، سحق إشبيلية الإسباني ضيفه كوبنهاغن الدنماركي 3-0.

مانشستر سيتي يضيف نقطة جديدة إلى رصيده

رفع سيتي رصيده بعد هذا التعادل إلى 11 نقطة في المركز الأول، كما رفع دورتموند رصيده بدوره إلى 8 نقاط في المركز الثاني.

أما إشبيلية فأضاف 3 نقاط إلى رصيده أوصلته إلى النقطة الخامسة في المركز الثالث، يليه كوبنهاغن بنقطتين في المركز الرابع والأخير.

كلمات دالة:مانشستر سيتيبوروسيا دورتموندإشبيليةدوري أبطال أوروبا

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