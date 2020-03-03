قمة مبكرة بين تشيلسي وليفربول

يتطلع ليفربول لوضع خيبة تعرضه للخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم خلفه وإبقاء آماله حية في تحقيق الثلاثية التاريخية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا) من بوابة كأس إنجلترا، إلا أنه سيصطدم بعقبة مستضيفه تشيلسي عندما يلتقيان في الدور الخامس على ملعب ستامفورد بريدج.

تعرض ليفربول السبت الماضي لهزيمته الاولى في الدوري المحلي هذا الموسم والأولى بعد 44 مباراة، عندما سقط بطريقة مفاجئة بثلاثية نظيفة أمام مستضيفه واتفورد الذي يصارع للبقاء في دوري الأضواء، حيث كانت الخسارة الأولى لفريق المدرب يورغن كلوب في البريميير ليغ منذ كانون الثاني 2019، فيما يدخل تشيلسي إلى المواجهة بعد تعادل مخيب مع بورنموث.

إلا أنه من غير المتوقع أن تؤثر هذه الهزيمة على مسعى بطل أوروبا للقبه المحلي الأول منذ 30 عاماً، فهو لا يزال يبتعد بفارق 22 نقطة في الصدارة عن مانشستر سيتي الثاني، ورغم أن آماله تبددت في إمكانية تحقيق لقب البريميير ليغ من دون أي هزيمة أسوة بآرسنال عام 2004 ورفع الكأس الذهبية، إلا أن حلم تحقيق الثلاثية لا يزال قائماً.

منذ توليه المهمة على رأس الجهاز الفني في ملعب آنفيلد عام 2015، لم ينجح كلوب في تجاوز هذا الدور مع الريدز في حين يطمح لامبارد لتحقيق لقبه الأول كمدرب.

وإذا كان نادي الميرسيسايد يمر بفترة متقلبة، فإن حال البلوز ليست أفضل بكثير، فبعد أن حقق فوزاً بنتيجة 2-1 على توتنهام في الدوري في 22 فبراير، تعرض لخسارة قاسية على أرضه أمام بايرن ميونيح في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال قبل أن يخرج بتعادل 2-2 مع مستضيفه بورنموث في الدوري.

ورغم أن المباراة ستقام في معقل داره في ستامفورد بريدج، إلا أن تشيلسي تعرض لثماني هزائم في جميع المسابقات على أرضه هذا الموسم، وهو الرصيد الاعلى منذ موسم 1985-1986، وخرج منتصرا في مباراة واحدة من آخر خمس مباريات وفي اثنتين من آخر ثماني.

وفي أبرز المواجهات الأخرى، يواصل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بحلوله ضيفاً على شيفيلد وينزداي غداً الأربعاء بعد تتويجه بطلاً لكأس الرابطة المحلية.

يمر سيتي بفترة مميزة، فقبل تتويجه الاحد بعد غيابه عن منافسات الدوري، حقق فوزاً غالياً على ريال مدريد في معقله على ملعب سانتياغو بيرنابيو بنتيجة 2-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، مما عزز آماله بإمكانية التتويج بلقب المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

ستكون مباراة شيفيلد آخر استعداد لسيتي قبل لقاء جاره وغريمه يونايتد الأحد على ملعب أولد ترافورد في ديريي مانشستر ضمن الدوري المحلي، علماً بأن الشياطين الحمر يلاقون ديربي كاونتي في الدور الخامس من كأس الاتحاد الخميس، كما يلتقي ليستر سيتي مع ضيفه برمنغهام وتوتنهام مع ضيفه نوريتش غداً الأربعاء.