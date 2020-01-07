قمة متجددة بين غوارديولا وسولشاير

توقع مدرب مانشستر سيتي جوسيب غوارديولا أن يعتمد نظيره في مانشستر يونايتد أولي غونار سولشاير الخطة ذاتها التي انتهجها خلال لقائهما في الدوري الإنجليزي الشهر الماضي، عندما يتواجهان على ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة الثلاثاء.

وخرج يونايتد فائزاً 2-1 في مواجهة الدوري في عقر دار سيتي ملعب الاتحاد، في السابع من ديسمبر الماضي، حيث اعتمد الشياطين الحمر على الهجمات المرتدة السريعة لثلاثي الهجوم المؤلف من أنتوني مارسيال، ودانيال جيمس وماركوس راشفورد.

وتوقع غوارديولا الذي قاد سيتي في الموسم الماضي إلى ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة في إنجلترا، أن يعتمد يونايتد خطة مماثلة على ملعبه تقوم على التحركات السريعة.

وقال “سيكون الأمر مماثلاً بطبيعة الحال، ثمة اختلاف في أولد ترافورد، لكن يونايتد فريق يعتمد بشكل كبير على السرعة”.

وأضاف “عندما يركضون فهم من أفضل الفرق، وليس فقط في إنجلترا وذلك بفضل سرعة جيمس، و(مايسون) غرينوود، ومارسيال، وراشفورد، و(جيسي) لينغارد”، مضيفاً “أشعر بأنهم سيركضون كثيراً ويتعين علينا بالتالي تقليص الأخطاء في بناء الهجمات. يجب أن نستعد لذلك لنقوم بأداء لعبنا. لن أضع خطتي وأنا أفكر: لا تدعهم يركضون”.

وشدد على أنه “يتعين علينا الذهاب إلى هناك (أولد ترافورد) ومحاولة تسجيل هدف، اللعب بأسلوبنا ومحاولة اقتناص نتيجة إيجابية”.

وعلى الرغم من خروج يونايتد فائزاً في مواجهة الدوري، كانت نسبة الاستحواذ والفرص الأخطر لصالح سيتي، ما دفع غوارديولا إلى إبداء رضاه عما قدمه فريقه في المباراة السابقة.

من جهته، أمل سولشاير في أن يتمكن فريقه من تقديم أداء مماثل لمواجهة الدوري، على الرغم من معاناته حالياً من غيابات. وقال بشأن الفوز السابق الذي أتى بعد أيام من التفوق على توتنهام “علينا أن نهدف لتقديم أداء مماثل، حظينا بيومين جيدين ضد توتنهام وسيتي في فترة وجيزة. لذلك نعرف أننا قادرون على تقديم ذلك بدنياً، لكن لكل مباراة حسابتها”.

ويستعد يونايتد للمباراة في ظل تواصل غياب لاعبي الوسط المؤثرين سكوت ماكتوميناي وبول بوغبا، مع شكوك أيضاً حول مشاركة قطب الدفاع هاري ماغواير بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة في كأس إنجلترا ضد ولفرهامبتون لم تمنعه من مواصلة اللقاء حتى النهاية.

وكان الثنائي مارسيال ولينغارد قد غابا عن لقاء ولفرهامبتون بداعي المرض ولم يعرف ما إذا كان اللاعبان سيشاركان ضد سيتي أم لا.

وأوضح المدرب “نأمل في أن يكون الجميع جاهزاً، لكنني غير متأكد لأن البعض يتعافى من المرض أسرع من غيره علينا فقط منحهم أطول وقت ممكن قبل اتخاذ قرار بهذا الشأن”.

وتوقع النرويجي ألا يتمكن من اتخاذ قرار بهذا الشأن.

ولم يحدد سولشاير أيضاً ما إذا كان سيجدد الثقة بالحارس سيرجيو روميرو الذي قدم مباراة جيدة ضد ولفرهامبتون ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 32 مباراة من أصل 52 خاضها.

وتقام مباراة الإياب على ملعب الاتحاد في 29 يناير.

في المباراة الثانية في هذا الدور الأربعاء، يبدو ليستر سيتي مرشحاً لبلوغ النهائي على حساب أستون فيلا الذي يعاني في الفترة الأخيرة ويحتل مركزاً متأخراً في الدوري المحلي، وخسر لاعبين مهمين هما مهاجمه ويسلي والحارس توم هيتون حتى نهاية الموسم.

ويقدم ليستر هذا الموسم أفضل عروضه منذ عام 2016 عندما حقق المفاجأة بتتويجه بطلاً للدوري الممتاز، ويحتل حالياً المركز الثاني في الترتيب خلف المتصدر ليفربول، وبات مرشحاً بقوة لحجز بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتقام مباراة الذهاب على ملعب ليستر، على أن يستضيف أستون فيلا الإياب في 28 الحالي.