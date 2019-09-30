قمة منتظرة بين الجريحين مانشستر يونايتد وآرسنال

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره آرسنال الليلة في قمة لقاءات المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز

ويدخل يونايتد اللقاء وعينه على تحقيق فوز يقنع به جماهيره الغاضبة بعد تحقيق فوزين فقط من أصل 6 لقاءات خاضها في البطولة.

ويحتل الفريق حالياً المركز الحادي عشر برصيد ثماني نقاط.

على الجهة الأخرى، يتطلع آرسنال لحصد النقاط الثلاث وانتزاع المركز الرابع من ويست هام يونايتد حيث يحتل المركز الثامن بإحدى عشرة نقطة.

ومن المتوقع أن يفتقد مانشستر يونايتد في مباراة اليوم جهود أنتوني مارسيال وديوغو دالوت وآنخيل غوميز بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ماركوس راشفورد، وبول بوغبا للسبب ذاته.

في حين سيفتقد آرسنال جهود أليكساندر لاكازيت الذي ما زال يعاني من الإصابة حتى الآن، كما سيفتقد آرسنال لخدمات الظهير الأيمن آينسلي مايتلاند نيلس لحصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الغانرز أمام أستون فيلا.