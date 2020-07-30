قمصان الأندية الأكثر مبيعاً في العالم

كشفت دراسة أعدتها شركة "ستاتيستا" الألمانية للإحصاءات عن تصدر مانشستر يونايتد قائمة قمصان الأندية الأكثر مبيعاً حول العالم حتى نهاية عام 2019، على الرغم من غيابه المتواصل عن منصة التتويج بالدوري الإنجليزي منذ موسم 2012-2013، وحلوله في المركز السادس خلال الموسم الماضي تحديداً.

وأفادت الدراسة الألمانية: "تفوق مانشستر يونايتد على قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة بعدما سجل أرقاماً قياسية ببيع 3.2 ملايين قميص أغلبها في أسواق الصين وأميركا وأوروبا، بينما حل ريال مدريد ثانياً ببيعه 3.1 ملايين قميص".

وأظهرت الأرقام تطوراً في أرقام يوفنتوس ببيعه 1.6 مليون قميص مستفيداً بشكل بارز من استقطاب النجم كريستيانو رونالدو ومواصلة الفريق لنجاحاته وصعودته إلى منصات التتويج.

والملفت حلول بايرن ميونيخ الألماني في المركز الثالث متفوقاً على برشلونة وليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا ببيعه 2.6 مليون قميص مقابل 1.9 مليون قميص للنادي الكتالوني و1.7 مليون قميص للريدز.

ترتيب الأندية الأكثر بيعاً لقمصانها:

1- مانشستر يونايتد: 3.2 ملايين قميص

2- ريال مدريد: 3.1 ملايين قميص

3- بايرن ميونيخ: 2.6 مليون قميص

4- برشلونة: 1.9 مليون قميص

5- ليفربول: 1.7 مليون قميص

6- يوفنتوس: 1.6 مليون قميص

7- تشيلسي: 1.5 مليون قميص

8- بوروسيا دورتموند: 1.2 مليون قميص

9- باريس سان جيرمان: 1.14 مليون قميص

10- مانشستر سيتي: مليون قميص