قيمة ديمبيلي تنخفض بقيمة 50 مليون يورو

خسر عثمان ديمبيلي، مهاجم برشلونة 50 مليون يورو من قيمته السوقية، بعد أن عصفت به الإصابات وأبعدته عن الملاعب غالبية مباريات الموسم الذي بات في حكم المنتهي، بعد خضوعه لعملية جراحية أخيراً ستبعده 6 أشهر عن اللعب.

وأوضح موقع “ترانسفيرماركت”، المتخصص في نشر القيمة السوقية للاعبي كرة القدم، بياناته أخيراً، وأكد انخفاض القيمة السوقية للدولي الفرنسي كما كان متوقعاً بعد إصاباته المتكررة التي غيبته 503 أيام منذ انضمامه إلى الفريق قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 105 ملايين يورو بخلاف المتغيرات.

وبلغت قيمة ديمبيلي عند انضمامه إلى برشلونة 80 مليون يورو، وما زالت قيمته في ارتفاع إلى أن وصلت 120 مليون يورو في فبراير من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين توالت الإصابات الطويلة على النجم الفرنسي، مما أثر كثيراً في أدائه، وبالتالي في قيمته السوقية.

وشارك ديمبيلي في تسع مباريات فقط منذ انطلاقة الموسم الجاري، لذا انخفضت قيمته منذ فبراير الماضي حتى الآن من 120 إلى 70 مليون يورو، أي أنها انخفضت في عام فقط 50 مليوناً.

ووفقاً لصحيفة “آس” الإسبانية يتحمل الجناح الفرنسي كامل الذنب في جميع الإصابات التي تعرض لها منذ انضمامه إلى برشلونة، بعضها راجع إلى عاداته غير الملائمة، كما أكد الطباخ الخاص به من قبل، وبعضها الآخر بسبب عدم تحمل عضلاته لموهبته الكروية، والذي فشل إلى الآن في استغلالها بسبب تكرر الإصابات.