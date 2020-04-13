قيمة صلاح السوقية تنخفض 30 مليون يورو

تسبب فيروس "كورونا" المستجد في إيقاف المسابقات حول العالم، مما أضر بالقيمة السوقية للاعبين والأندية في الدوريات المختلفة، من بينهم محمد صلاح، مهاجم ليفربول.

وأكد موقع "ترانسفيرماركت" العالمي أن قيمة الدولي المصري انخفضت من 150 مليون يورو إلى 120 مليون يورو، بواقع 30 مليون دفعة واحدة، بسبب الفيروس.

وأدى توقف الدوري الإنجليزي إلى أزمة مالية كبيرة، بسبب فقدان الأندية حقوق البث التليفزيوني بالإضافة إلى حرمانهم من قيمة بيع تذاكر المباريات.

يذكر أن صلاح سيستمر في أغلب الأحوال مع ليفربول، بسبب صعوبة انتقاله إلى فريق آخر حين يتم استئناف المسابقات.