قيمة نبيل فقير ترتفع

كادت الإصابة أن تحرم نبيل فقير من موهبته بعد بداية قوية مع ليون، حيث تلقى وقتها عروضاً من أندية عريقة وكان قريبا جداً من الانتقال إلى ليفربول، لكن الإصابة حالت دون إتمام الصفقة.

لكن عزيمة الدولي الفرنسي جعلت حلمه بخوض تجربة خارج الليغ 1 تتحقق، حتى وان كان الفريق هو ريال بيتيس، لأن النادي الأندلسي كان بوابته لاستعادة موهبته.

وتمكن فقير من تسجيل سبعة أهداف وصناعة ثلاثة أهداف أخرى معه.

بروز فقير هذا الموسم جعله محط الانظار مرة أخرى حيث تحدثت تقارير إسبانية عن رغبة كل من ريال مدريد وبرشلونة في ضمه خلال السوق الصيفي، وهذا ما جعل ريال بيتيس يرفع سعر صانع ألعابه إلى 60 مليون يورو.