البوابة - كشف موقع "فوتبول بينشمارك" المختص بالإحصائيات الخاصة بعالم كرة القدم في تقرير عن قيم أغلى 10 لاعبين في العالم لعام 2023.
قيم أغلى 10 لاعبين في العالم لعام 2023
10- الفرنسي أوريليان تشواميني (ريال مدريد) بقيمة 102 مليون يورو
9- الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد) بقيمة 114 مليون يورو
8- الإسباني بيدري (برشلونة) بقيمة 130 مليون يورو
7- الإسباني غافي (برشلونة) بقيمة 135 مليون يورو
6- الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونيخ) بقيمة 136 مليون يورو
5- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) بقيمة 139 مليون يورو
4- البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) بقيمة 141 مليون يورو
3- الإنجليزي جود بيلينغهام (بوروسيا دورتموند) بقيمة 152 مليون يورو
2- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) بقيمة 182 مليون يورو
1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) بقيمة 201 مليون يورو
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