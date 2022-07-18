كأس آسيا للسلة: الأردن تطيح بالصين تايبيه في مباراة مجنونة

خطف منتخب الأردن اليوم الاثنين بطاقة العبور إلى ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2022 المقامة حالياً في إندونيسيا بعدما قلب تأخره إلى فوز في اللحظات الأخيرة أمام الصين تايبيه وبفارق نصف سلة بنتيجة 97-96.

وتأخر النشامى في المراحل الأخيرة من اللقاء بفارق 7 نقاط، قبل أن يقلبوا النتيجة بفضل جهود صانع الألعاب فادي إبراهيم (فريدي) الذي سجل ثلاثية الانتصار في لقطة مجنونة قبل صافرة النهاية.

بهذا الانتصار الصعب، وصل منتخب الأردن إلى الدور ربع النهائي الذي سيلاقي فيه خصمه العملاق الإيراني على أن يتم تحديد موعد المباراة المرتقبة بينهما في وقت لاحق.