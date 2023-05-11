كأس آسيا 2023: القرعة تخدم العرب

البوابة - أقيمت اليوم الخميس قرعة بطولة كأس آسيا 2023 في أوبرا كاتارا بالدوحة في قطر وأسفرت عن مجموعات متوازنة بشكلٍ عام للمنتخبات العربية.

حضر مراسم القرعة جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم.

قرعة كأس آسيا 2023

المجموعة الأولى: قطر، الصين، طاجكيستان، لبنان

قطر، الصين، طاجكيستان، لبنان المجموعة الثانية: أستراليا، أوزبكستان، الهند، سوريا

أستراليا، أوزبكستان، الهند، سوريا المجموعة الثالثة: إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين

إيران، الإمارات، هونغ كونغ، فلسطين المجموعة الرابعة: اليابان، العراق، إندونيسيا، فيتنام

اليابان، العراق، إندونيسيا، فيتنام المجموعة الخامسة: كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين

كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين المجموعة السادسة: السعودية، تايلاند، قيرغزستان، عُمان

يذكر أن البطولة التي تستضيفها قطر حاملة اللقب ستقام ما بين 12 يناير 2024، و10 فبراير 2024.