فرايبورغ يصعق بايرن ميونخ ومدربه توخيل ويطيح به من كأس ألمانيا

البوابة - صعق فرايبورغ مستضيفه بايرن ميونخ ومدربه الجديد توماس توخيل وهزمه بهدفين لهدف ليلة الثلاثاء على أرضية ملعب آليانز آرينا في ربع نهائي بطولة كأس ألمانيا.

تقدم صاحب الضيافة بعد 19 دقيقة على البداية عن طريق مدافعه دايو أوباميكانو.

وعادل نيكولاس هوفلر للضيوف في الدقيقة 27.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لفرايبورغ في الدقيقة 90+5 ترجمها لوكاس هويلير بنجاح في الشباك البافارية.

بهذه النتيجة، انتزع فرايبورغ بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، علماً بأن هذه هي المرة الأولى التي ينجح بالانتصار فيها على ملعب خصمه بايرن.