كأس أمم إفريقيا: الجزائر تتجاوز السنغال وتضمن التأهل

حقق منتخب الجزائر فوزاً ثميناً على نظيره السنغالي بهدفٍ دون رد في قمة منافسات المجموعة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية 2019.

في الدقيقة الخامسة، راوغ ساديو ماني الدفاع الجزائري، ومرر عرضية إلى زميله دياتا، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب لتصل الكرة سهلة إلى الحارس.

وفي الدقيقة 15، استلم بغداد بونجاح كرة على مشارف منطقة جزاء السنغال وسددها بقوة، لكنها اصطدمت بيد قائد الدفاع كوياتيه ليحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة، نفذها يوسف البلايلي سهلة.

وفي الدقيقة 29، ومن هجمة مرتدة منظمة انفرد بونجاح بمرمى السنغال، وسدد ببراعة من فوق الحارس، لكن كاليدو كوليبالي أبعد الكرة قبل أن تصل إلى المرمى الخالي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وصلت بينية إلى بونجاح، الذي سددها بقوة لكن الحارس حولها إلى ركنية.

بدأ المنتخب الجزائري الشوط الثاني بقوة، وبعد دقيقتين فقط وصلت الكرة إلى سفيان فيغولي الذي سدد بقوة بجوار المرمى.

في الدقيقة 50، أعلن البلايلي عن اللقطة المضيئة الوحيدة في اللقاء، بتسديدة صاروخية من الجانب الأيمن لمنطقة جزاء السنغال، بعد عرضية من فيغولي معلناً عن هدف فوز الجزائريين.

حاول لاعبو المنتخب السنغالي، العودة بعد ذلك، وكثرت المحاولات دون خطورة حقيقية على مرمى الخضر.

في الدقيقة 71، كاد رياض محرز أن يباغت الدفاع السنغالي، بتسديدة قوية مرت بجوار المرمى.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعشر دقائق، كاد مباي ديان أن يدرك التعادل لأسود التيرانغا لولا تألق رايس مبولحي الذي حافظ على نظافة شباكه، وتصدى للفرصة.

بهذا الانتصار، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة ليضمن التأهل لدور الـ 16، فيما تجمد رصيد منتخب السنغال عند 3 نقاط في المركز الثاني.