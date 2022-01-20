الجزائر حاملة اللقب تغادر كأس أمم إفريقيا 2021 من الدور الأول

سقط منتخب الجزائر حامل اللقب أمام غريمه منتخب ساحل العاج بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي شهده ملعب غابوما لحساب المجموعة الخامسة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وجاءت أهداف الفائز عن طريق فرانك كيسي وإبراهيم سنغاري ونيكولاس بيبي في الدقائق 22 و 39 و 54 على التوالي.

فيما جاء هدف الخضر الوحيد عن طريق سفيان بن دبكة في الدقيقة 73.

وأهدر رياض محرز ركلة جزاء للجزائر في الدقيقة 60.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد المنتخب الجزائري عند نقطة واحدة من 3 مباريات في المركز الرابع والأخير ليودع البطولة مبكراً ويفشل في الدفاع عن لقبه.

أما منتخب ساحل العاج، فرفع رصيده بدوره إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة.

ضمن نفس المجموعة، تغلب منتخب غينيا الاستوائية على نظيره السيراليوني بهدفٍ دون رد على ملعب ليمبي.

وجاء الهدف عبر بابلو غانيت في الدقيقة 38.

الجزائر تتذيل المجموعة الخامسة

بهاتين النتيجتين، فيما يلي استعراض للترتيب النهائي للمجموعة:

1- ساحل العاج 7 نقاط.

2- غينيا الاستوائية 6 نقاط.

3- سييراليون نقطتان.

4- الجزائر نقطة واحدة.