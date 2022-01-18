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كأس إفريقيا: السنغال تضمن صدارة مجموعتها بتعادلها مع مالاوي

منشور 18 كانون الثّاني / يناير 2022 - 06:10
السنغال تتعادل مع مالاوي دون أهداف
السنغال تتعادل مع مالاوي دون أهداف

تعادل منتخب السنغال مع نظيره المالاوي دون أهداف في اللقاء الذي جمعهما على ملعب كويكونغ لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس إفريقيا 2021.

ورفع منتخب السنغال رصيده بهذا التعادل إلى 5 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع نظيره المالاوي رصيده بدوره إلى 4 نقاط في المركز الثالث.

وضمن المجموعة ذاتها، تغلب منتخب زيمبابوي على خصمه الغيني بهدفين لهدف على ملعب أحمد أهيدجو.

جاء هدفا الفائز عبر نوليدج موسونا وكوداكواشي ماهاشي في الدقيقتين 26 و 43 على التوالي.

فيما سجل نابي كيتا هدف الخاسر الوحيد في الدقيقة 49.

ترتيب المجموعة الثانية النهائي في كأس إفريقيا 2021:

1- السنغال 5 نقاط.
2- غينيا 4 نقاط.
3- مالاوي 4 نقاط.
4- زيمبابوي 3 نقاط.

كلمات دالة:منتخب السنغالمنتخب مالاويمنتخب زيمبابويمنتخب غينياكأس الأمم الإفريقية 2021

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