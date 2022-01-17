كأس إفريقيا: الكاميرون تتعادل مع الرأس الأخضر

تعادل منتخب الكاميرون صاحب الضيافة مع نظيره منتخب الرأس الأخضر بهدفٍ لمثله على ملعب بول بيا ستاديوم لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس إفريقيا للأمم 2021.

تقدم صاحب الأرض بهدفٍ في الدقيقة 39 حمل توقيع فينسينت أبو بكر، وعادل غاري رودريغيز للرأس الأخضر مطلع الشوط الثاني (53).

بوركينا فاسو تعادل إثيوبيا في المجموعة الأولى

تعادل منتخب بوركينا فاسو مع نظيره الإثيوبي بهدفٍ لمثله في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة ذاتها.

حمل هدف البوركينابيين توقيع سيريل بايالا في الدقيقة 24، وأدرك جيتانيه جيبيتو التعادل للإثيوبيين مع بداية الشوط الثاني (52).

ترتيب المجموعة الأولى النهائي في كأس إفريقيا 2021:

1- الكاميرون 7 نقاط. (تأهل للدور الثاني)

2- بوركينا فاسو 4 نقاط. (تأهل للدور الثاني)

3- الرأس الأخضر 4 نقاط.

4- إثيوبيا نقطة واحدة.