كأس إفريقيا: المغرب تتعادل مع الغابون وتتأهل في صدارة مجموعتها

تأهل منتخب المغرب إلى الدور الثاني من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 على رأس المجموعة الثالثة بعد تعادله مع غريمه الغابوني بنتيجة 2-2.

وأقيمت المباراة على ملعب أحمد أهيدجو لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.

جاء هدفا أسود الأطلس عن طريق سفيان بوفال (73 من ركلة جزاء)، وأشرف حكيمي (83)، فيما جاء هدفا الغابونيين عن طريق كلٍ من جيم ألفينيا (21)، ونايف أكرد (81 بالخطأ في مرمى فريقه).

غانا تسقط أمام جزر القمر

ضمن المجموعة نفسها، سقط منتخب غانا أمام نظيره منتخب جزر القمر بهدفين لثلاثة.

وعانى الخاسر من طرد مبكر لنجمه المخضرم أندريه آيو (32 عاماً) في الدقيقة 25 لتتعقد مهمته فيما تبقى من المواجهة.

بهذا السقوط، غادر المنتخب العريق البطولة من الدور الأول بعد تراجعه إلى المركز الرابع والأخير.

ترتيب المجموعة الثانية النهائي والتي تصدرتها المغرب

1- المغرب 7 نقاط.

2- الغابون 5 نقاط.

3- جزر القمر 3 نقاط.

4- غانا نقطة واحدة.