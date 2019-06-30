كأس إفريقيا: مصر تضمن صدارة المجموعة بفوز باهت على أوغندا

ضمن منتخب مصر التأهل في صدارة المجموعة الأولى لكأس أمم إفريقيا بعد فوزٍ باهتٍ على منافسه المباشر الأوغندي بهدفين دون رد في اللقاء الذي شهده ملعب القاهرة الدولي.

تعرض أحمد حسن كوكا، مهاجم منتخب مصر، لإصابة قوية في القدم، منعته من الاستمرار في المباراة، ليحل مروان محسن بدلًا منه.

تسديدة صاروخية من لاعب أوغندا، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة، لتخرج إلى الركلة الركنية.

وواصل الشناوي التألق، ويتصدى لتسديدتين آخريين.

افتتح محمد صلاح التسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 36، من ركلة حرة مباشرة، جاءت على يسار حارس أوغندا دينيس أونيانغو.

وأضاف القائد أحمد المحمدي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، على يمين الحارس.

وفي الشوط الثاني، تصدى أونيانغو لهجمة خطيرة عن طريق صلاح، تابعها تريزيغيه قبل أن يبعدها الدفاع في اللحظات الأخيرة.

بهذا الانتصار، حسم المنتخب المصري المركز الأول في المجموعة الأولى، برصيد 9 نقاط، بينما بقي نظيره الأوغندي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.