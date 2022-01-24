كأس إفريقيا 2021: الكاميرون وغامبيا إلى ربع النهائي

تأهل منتخب الكاميرون صاحب الضيافة إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 بعد فوزه على نظيره منتخب جزر القمر بهدفين لهدف ضمن دور الـ 16.

أقيمت المباراة على ملعب بول بيا وسجل فيها للمستضيف كلٌ من كارل توكو إيكامبي وفينسنت أبو بكر في الدقيقتين 29 و 70.

أما هدف الخاسر الوحيد فحمل توقيع يوسف مشنغاما في الدقيقة 81.

واضطر منتخب جزر القمر لخوض اللقاء بنقص عددي منذ الدقيقة السابعة جراء طرد نجيم عبده.

غامبيا تتجاوز غينيا وتضرب موعداً مع الكاميرون في ربع نهائي كأس إفريقيا

وفي لقاء آخر ضمن دور الـ 16، تفوق منتخب غامبيا على نظيره الغيني بهدفٍ وحيد سجله موسى بارو في الدقيقة 71.

وشهدت اللحظات الأخيرة من المواجهة طرد الغيني إبراهيما سوري كونتي (90).

وسيلتقي المنتخب الكاميروني في ربع النهائي بنظيره الغامبي يوم السبت القادم.