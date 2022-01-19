كأس إفريقيا 2021: مصر تهزم السودان وتضمن التأهل للدور الثاني

تغلب منتخب مصر على جاره السوداني بهدفٍ نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على ملعب أحمد أهيدجو لحساب المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وجاء هدف انتصار المصريين عن طريق محمد عبد المنعم في الدقيقة 35 من زمن اللقاء.

وارتفع رصيد المنتخب المصري بهذا الفوز إلى 6 نقاط ليحتل المركز الثاني في المجموعة، فيما غادر منتخب السودان البطولة بعدما بقي رصيده ثابتاً عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وضمن المجموعة ذاتها، حقق منتخب نيجيريا فوزاً مهماً على منتخب غينيا بيساو بهدفين دون رد سجلهما عمر صادق وويليام إيكونغ في الدقيقتين 56 و 75 على التوالي.

مصر تحتل المركز الثاني بعد انتهاء منافسات المجموعة الرابعة

الترتيب النهائي للمجموعة:

1- نيجيريا 9 نقاط.

2- مصر 6 نقاط.

3- السودان نقطة واحدة.

4- غينيا بيساو نقطة واحدة.