كأس إنجلترا: مانشستر سيتي يهزم سوانزي 3-1

تجاوز مانشستر سيتي تحدي مستضيفه سوانزي سيتي بثلاثية لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ليبيرتي لحساب الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

ورغم قوة دفاعات سوانزي، إلا أن فريق المدرب بيب غوارديولا تمكن من اختراقه وأنهى الشوط الأول متقدماً بهدفٍ نظيف عبر كايل ووكر في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 47، وضع رحيم ستيرلينغ الهدف الثاني، قبل أن يُنهي غابرييل جيزوس أي آمال لأصحاب الديار في العودة بعد 3 دقائق بإحرازه ثالث الأهداف.

في الدقيقة 77، سجل مورغان ويتكر هدف حفظ ماء الوجه لصاحب الأرض.

يذكر أن سيتي سيلتقي مع توتنهام الأسبوع القادم في قمة من قمم الدوري الإنجليزي، وهو يتصدر الترتيب حالياً بفارق 5 نقاط ومباراة أقل عن الوصيف مانشستر يونايتد.