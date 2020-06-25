غوارديولا يركز على كأس إنجلترا ودوري الأبطال

أكد المدرب جوسيب غوارديولا أن أولوية مانشستر سيتي في الفترة الراهنة هي كأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، وليس تأخير تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشدد المدرب الإسباني على أن تركيزه ينصبّ على كأس إنكلترا حيث يلاقي نيوكاسل في ربع النهائي الأحد، ودوري الأبطال الذي سيستكمل في أغسطس بعد تعليقه منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد، وحيث بلغ ثمن النهائي (فاز ذهاباً على ريال مدريد بنتيجة 2-1).

وقال غوارديولا «علينا أن نمضي يوماً بيوم، مباراة بمباراة لنصل الى المباراتين الأكثر أهمية في الفترة المقبلة، أي نيوكاسل الأحد المقبل، وخصوصاً مدريد» بعد أقل من شهرين.

وقدم سيتي أداء قوياً في المباراتين اللتين خاضهما منذ استئناف منافسات الدوري الممتاز في 17 يونيو بعد التوقف بسبب «كوفيد-19»، فتغلب على آرسنال (3-0) وبيرنلي (5-0).

وعلى رغم ذلك، شدد غوارديولا على أن لاعبيه لا يزالون غير جاهزين بدنياً لخوض مباراة من 90 دقيقة كل ثلاثة أيام، معتبراً أن ذلك لن يحصل.

ولمّح الى أن الفريق، على رغم خوضه المباراة الصعبة ضد تشيلسي (صاحب المركز الرابع) الخميس، ستكون عينه «على مباراة نيوكاسل. هذه بمثابة مباراة نهائية بالنسبة لنا».

ويحمل مانشستر سيتي لقب كأس إنجلترا بعد فوزه في نهائي الموسم الماضي على واتفورد بنتيجة 6-0.

على صعيد آخر، أكّد الهداف التاريخي لسيتي سيرخيو أغويرو خضوعه في إسبانيا لعملية جراحية لمعالجة إصابة في الركبة، يتوقع أن تكون قد أنهت موسمه عملياً.

وكتب أغويرو عبر حسابه على «تويتر»، «كل شيء سار على ما يرام، سأبدأ عملية التعافي قريباً. شكراً جزيلا للطبيب (رامون) كوغات وفريقه، ولكم جميعاً على دعمكم».

وتعرض أغويرو للإصابة في ركبته اليسرى في المباراة ضد بيرنلي الاثنين.

وسبق لغوارديولا أن أبدى خشيته من أن تؤدي هذه الإصابة إلى نهاية موسم 2019-2020 بالنسبة للدولي الأرجنتيني.