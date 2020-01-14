كأس إيطاليا: إنتر يسحق كالياري ويبلغ ربع النهائي

نجح إنتر في التأهل لربع نهائي كأس إيطاليا، بعد الفوز الكبير على ضيفه كالياري بأربعة أهداف لهدف، ضمن دور الـ 16.

جاء تقدم النيراتزوري مبكراً بهدف روميلو لوكاكو في الدقيقة الأولى، قبل أن يضيف بورخا فاليرو الثاني في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة إنتر، ليتمكن لوكاكو من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 49.

ورفض كالياري الاستسلام في الدقائق الأخيرة لكنه لم يحرز سوى هدف وحيد في الدقيقة 72 عن طريق كريستيان أوليفا.

وفي الدقيقة 80، أنهى أندريا رانوكيا آمال كالياري في العودة من جديد، بتسجيل هدف فريقه الرابع ليحجز إنتر بطاقة التأهل.

وينضم إنتر بالتالي لكل من لاتسيو الذي تغلب على كريمونيزي 4-0، ونابولي عقب فوزه على بيروجيا بهدفين نظيفين بانتظار مواجهات فيورنتينا وأتالانتا، وميلان وسبال، ويوفنتوس وأودينيزي، وبارما مع روما.