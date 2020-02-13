كأس إيطاليا: رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ميلان

رفض يوفنتوس الخسارة من مستضيفه ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا على ملعب سان سيرو، وتعادل معه بهدف لمثله بانتظار مباراة الإياب.

سيطر الروسونيري على أحداث الشوط الأول، مع هجمات قليلة من جانب فريق السيدة العجوز.

في الدقيقة الرابعة جاء التهديد الأول لأصحاب الأرض عن طريق زلاتان إبراهيموفيتش الذي سدد تسديدة قوية تصدى لها الحارس جيانلويجي بوفون بثبات.

وفي الدقيقة 27، أطلق آنتي ريبيتش تسديدة من مشارف منطقة جزاء يوفي، تصدى لها بوفون على مرتين ببراعة.

شهدت الدقيقة 35 الظهور الأول للضيوف، بتسديدة قوية من خوان كوادرادو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها جيانلويجي دوناروما.

شهد مطلع الشوط الثاني بداية سريعة من ميلان، وبعد ثوانٍ معدودة كاد الروسونيري ان يسجل الهدف الأول، عن طريق ريبيتش لولا تألق بوفون وتصديه للكرة.

استمرت سيطرة صاحب الأرض، وفي الدقيقة 60 أطلق تيو هيرنانديز تسديدة بعيدة المدى تصدى لها بوفون وحولها إلى ركنية.

أسفر طوفان هجمات ميلان عن الهدف الأول بعد مرور 61 دقيقة، إثر عرضية من الجانب الأيمن نفذها سامو كاستييخو وقابلها ريبيتش بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء على يمين الحارس بوفون.

في الدقيقة 71، تدخل هيرنانديز بقوة على باولو ديبالا ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء الثانية ليكمل رفاقه اللقاء منقوصي العدد.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين وبعد عرضية من الجانب الأيمن وصلت الكرة لكريستيانو رونالدو، الذي لعبها مقصية اصطدمت بيد دافيدي كالابريا مدافع ميلان، وبعد الاعتراضات توجه الحكم باولو فاليري لتقنية الفيديو ليحتسب ركلة جزاء للسيدة العجوز.

تقدم رونالدو لتنفيذ الركلة وسددها بقوة في منتصف الشباك معلناً عن التعادل للضيوف.

يذكر أن مباراة الإياب، ستقام في الرابع من الشهر القادم على ملعب يوفنتوس.