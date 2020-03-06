كأس إسبانيا: بلباو يتخطى غرناطة لملاقاة سوسييداد في النهائي

نجا أتلتيك بلباو من فخ مستضيفه غرناطة وتأهل الى نهائي كأس ملك إسبانيا رغم خسارته أمامه 1-2 الخميس في إياب نصف النهائي، وذلك لفوزه ذهاباً على ارضه 1-0.

وقلب غرناطة الذي بلغ النهائي مرة يتيمة في 1959، تأخره بهدفين سجلهما كارلوس فيرنانديز (48) وجيرمان سانشيز (76)، بيد أن الفريق الباسكي سجل هدفاً متأخراً عبر الظهير الأيسر يوري برشيش (81) منحه بطاقة التأهل.



وضرب بلباو الذي أقصى برشلونة من ربع النهائي موعداً "باسكياً" في النهائي مع ريال سوسييداد المتأهل على حساب ميرانديس من الدرجة الثانية والذي أقصى القطب الآخر ريال مدريد من ربع النهائي.

وتقام المباراة النهائية في اشبيلية في 18 أبريل المقبل، في أول نهائي باسكي منذ 1927.

ويحلم بلباو بإحراز لقبه الرابع والعشرين في الكأس والأول منذ 1984 وتقليص الفارق مع برشلونة (30 لقباً)، فيما توج سوسييداد مرتين في 1909 و1987 وخسر النهائي خمس مرات آخرها في 1988.