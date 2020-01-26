كأس الاتحاد الإنجليزي: شروزبيري يجبر ليفربول على مباراة إعادة

سقط ليفربول في فخ التعادل مع مستضيفه شروزبيري، بهدفين لكلٍ منهما ضمن الدور الرابع من مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

سيطر الريدز على الشوط الأول مع بعض الهجمات الخطرة من أصحاب الأرض، تصدى لها أدريان حارس الريدز.

وفي الدقيقة 15 نجح كيرتيس جونز في افتتاح التسجيل للضيوف، بعد بينية وصلت له من وسط الملعب توغل بها لمنطقة جزاء الخصم وسددها في الشباك.

ومع مطلع الشوط الثاني، وبالنيران الصديقة سجل دونالد دوف مدافع شروزبيري الهدف الثاني لليفربول.

وفي الدقيقة 63 احتسب الحكم ركلة جزاء على بطل أوروبا، تقدم لها جايسون كامينغز ووضعها في شباك أدريان.

وقبل نهاية المباراة بربع ساعة، ارتكب ديان لوفرين خطأ قاتل استغله كامينغز ليدرك التعادل لصاحب الأرض.

يذكر أن المباراة ستعاد بعد هذا التعادل، وستقام على ملعب آنفيلد معقل الريدز في موعد يتم تحديده لاحقاً.