كأس الاتحاد الإنجليزي: مانشستر يونايتد يكتسح ترانيمير بسداسية

حقق مانشستر يونايتد انتصاراً عريضاً على مستضيفه ترانيمير روفرز بسداسيةٍ نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

افتتح هاري ماغواير التسجيل ليونايتد في الدقيقة العاشرة، ثم أحرز ديوغو دالوت الهدف الثاني في الدقيقة 13، ثم أتت المعجزة بإحراز جيسي لينغارد لأول هدف له منذ عام كامل في الدقيقة 16.

فيل جونز وضع الرابع في الدقيقة 41، قبل أن يحرز أنتوني مارسيال الهدف الخامس في الدقيقة 45، ليأتي الدور على مايسون غرينوود الذي وضع السادس في الدقيقة 56 من ركلة جزاء.

بهذا يتأهل مانشستر يونايتد إلى ثمن النهائي ليرافق عدداً من أندية الدوري الإنجليزي على رأسها الجار اللدود مانشستر سيتي وكذلك ليستر سيتي، بينما سيخوض توتنهام مباراة إعادة مع ساوثهامبتون.