كأس الاتحاد الإنجليزي: مانشستر يونايتد يكمل عقد المتأهلين لربع النهائي

أكمل مانشستر يونايتد عقد المتأهلين لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب فوزه السهل 3-0 على مستضيفه ديربي كاونتي الخميس في دور الستة عشر.

ولم يجد يونايتد صعوبة تذكر في اجتياز عقبة منافسه، الذي يحتل المركز الثالث عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، ليواصل حلمه نحو التتويج باللقب الغائب عنه منذ موسم 2015-2016.

افتتح لوك شو التسجيل في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله أوديون إيغالو الهدفين الثاني والثالث للفريق الأحمر في الدقيقتين 41 و70.

وشهدت المباراة مواجهة واين روني نجم ديربي كاونتي فريقه السابق الذي قاده للتتويج بالعديد من الألقاب حينما كان لاعباً في صفوفه قبل رحيله عام 2017.

وكانت قرعة ربع النهائي التي جرت الأربعاء أوقعت مانشستر يونايتد في مواجهة نوريتش سيتي، فيما يلتقي تشيلسي مع ليستر سيتي، وشيفيلد يونايتد مع آرسنال ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي.