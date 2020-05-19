كأس التضامن الأوروبي بين ريال مدريد وإنتر وبايرن ميونيخ

تنظم أندية ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني وإنتر ميلان الإيطالي مسابقة كأس التضامن الأوروبي في 2021، بهدف توجيه رسالة تضامن بين شعوب أوروبا.

ويتكون هذا الحدث التضامني من ثلاث مباريات في 2021، تقام في مدريد وميونيخ وميلانو.

وستعتمد مواعيد هذه المباريات على المنافسات الجارية، على أن تقام عندما يتمكن الجمهور من العودة إلى المدرجات.

وستواجه الفرق الثلاثة بعضها البعض، حيث يلتقي ريال مدريد مع إنتر ميلان في مدريد، وإنتر مع بايرن ميونيخ في ميلانو، وبايرن ميونيخ مع ريال مدريد في ميونيخ.

وستذهب عائدات هذه المباريات لدعم موارد الرعاية الصحية في إيطاليا وإسبانيا.

وسيتم تمثيل موظفي الرعاية الصحية الذين يواصلون مكافحة الوباء في جميع المباريات، حيث تود الأندية الثلاثة أن تظهر لهؤلاء الأبطال كافة سبل التضامن والاحترام والامتنان.