كأس الرابطة الإنجليزية: تأهل سيتي وآرسنال وخروج مفاجىء لتوتنهام

نجحت جميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي وآرسنال في تخطي الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو) بعد تحقيقها الفوز الثلاثاء، باستثناء توتنهام الذي لحق بكريستال بالاس خارج البطولة.

وتفوق مانشستر سيتي خارج ملعبه على بريستون نورث إيند بثلاثة أهداف دون رد أحرزها رحيم ستيرلينغ وغابرييل جيزوس وريان ليدسون بالخطأ في مرماه، وقد أهدر الفريق العديد من الفرص الأخرى.

وسحق ساوثهامبتون بورتسموث بنتيجة 4-0 أحرز منها داني إينغز هدفين، وبنفس النتيجة نجح ليستر سيتي في تخطي لوتون تاون، فيما أحرز دومينيك ليوين ثنائية قادت إيفرتون للتأهل على حساب شيفيلد وينزداي.

وأنقذ روبيرتو بيريرا فريقه واتفورد من خوض مباراة إعادة أمام سوانزي سيتي حين سجل هدف الفوز الثاني للفريق قبل 11 دقيقة من النهاية، وكان داني ويلبيك قد افتتح النتيجة لصالحه قبل أن يُعادل سام سوريدج للويلزيين.

وفشل توتنهام في تخطي ضيفه كولشيستر خلال الوقت الأصلي للقاء والذي انتهى بالتعادل السلبي، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الناشط في الدرجة الرابعة من الدوري الإنجليزي ومنحته بطاقة التأهل التاريخية لدور الـ 16، فيما لحق سبيرز بكريستال بالاس الذي خرج أمام نفس الفريق وبنفس الطريقة خلال مباريات الدور الثاني للبطولة.

كما تأهل آرسنال للدور القادم من كأس الرابطة الإنجليزية بانتصاره على نوتينغهام فوريست بخمسة أهداف دون رد، وقد سجل له غابرييل مارتينيلي في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أضاف روب هولدينغ وجوزيف ويلوك وريس نيلسون 3 أهداف قبل أن يعود مارتينيلي ويسجل الهدف الخامس في اللحظات الأخيرة من اللقاء.