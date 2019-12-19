كأس الرابطة: قطبا مانشستر يضربان موعداً في نصف النهائي

أوقعت القرعة قطبي مدينة مانشستر، سيتي وغريمه يونايتد، وجهاً لوجه في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، إثر فوز الأول على مستضيفه أوكسفورد 3-1 والثاني على ضيفه كولشيستر 3-0 ضمن منافسات ربع النهائي أمس الأربعاء.

والتحق ليستر سيتي بهما إثر فوزه على مستضيفه إيفرتون بركلات الترجيح (4-2) بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، قبل أن توقعه القرعة في مواجهة أستون فيلا الفائز الثلاثاء على رديف ليفربول 5-0.

وفي المباراة الاولى، افتتح الظهير الأيمن جواو كانسيلو التسجيل لسيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين في الدقيقة 22، قبل أن يعادل ماتي تايلور لأصحاب الأرض (46).

إلا أن هدفين من رحيم ستيرلينغ (50 و70)، وضعا سيتي في المربع الذهبي.

وسجل يونايتد حامل اللقب عام 2017 ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق في الشوط الثاني حملت توقيع مهاجمه ماركوس راشفورد (51)، وراين جاكسون (خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 56)، وأنتوني مارسيال (61).

فيما عانى ليستر للخروج منتصراً على ملعب غوديسون بارك بعدما تقدم 2-0 في الشوط الأول عبر جايمس ماديسون (26) والمدافع جوني إيفانز (29). إلا أن هدفين من توم دايفيس (70) وآخر قاتل للمخضرم لايتون باينز (90+1)، أجلا الحسم لركلات الترجيح التي صبت في مصلحة ليستر بطل إنجلترا عام 2016.

ويلتقي يونايتد مع سيتي على ملعب أولد ترافورد وليستر مع أستون فيلا على أرض الأول في السابع من يناير 2020 على أن تقام مباراتا الإياب في 28 منه.