كأس العالم: إنجلترا وأميركا إلى الدور الثاني بعد نهاية الشوط الأول من مواجهتيهما أمام ويلز وإيران

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخبي إنجلترا وويلز بالتعادل 0-0 من جهة، ولقاء الولايات المتحدة وإيران بتفوق الأميركيين 2-1 من جهة أخرى في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتقام المواجهتان بالتزامن سوياً لتحديد هوية المنتخبين اللذين سيتأهلان للدور القادم عن المجموعة الثانية من المونديال القطري.

على ستاد أحمد بن علي المونديال، تعادل الجاران الإنجليزي والويلزي دون أهداف في شوط أول لم يشهد ما يذكر.

التعادل السلبي سيد الموقف بين إنجلترا وويلز (المصدر: أ ف ب)



في المباراة الثانية المقامة على ستاد الثمامة، تفوق المنتخب الأميركي على غريمه الإيراني بهدفٍ وحيد حمل توقيع النجم كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 38 إثر رأسية عرضية مررها زميله سيرجينيو ديست وأكملها لاعب تشيلسي في الشباك الإيرانية.

وألغى الحكم هدفاً ثانياً لمنتخب الولايات المتحدة بداعي التسلل سجله تيموثي وياه.

الولايات المتحدة ترافق إنجلترا إلى الدور الثاني

بحال استمرار نتيجتي المباراتين حتى النهاية، سيتأهل لدور الـ 16 منتخبا إنجلترا (5 نقاط) في الصدارة، والولايات المتحدة (5 نقاط أيضاً) في المركز الثاني.

فيما سيغادر منتخبا إيران (الثالث بـ 3 نقاط)، وويلز (الرابع بنقطتين) المونديال القطري.