كأس العالم: سويسرا تتغلب على الكاميرون بهدف وحيد

فاز منتخب سويسرا على نظيره الكاميرون بهدفٍ دون رد اليوم الخميس بعد مباراة متوسطة المستوى شهدها ستاد الجنوب لحساب المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويدين الفريق الأوروبي بهذا الانتصار لنجمه بريل إيمبولو مهاجم موناكو، والذي سجله بعد 3 دقائق على بداية الشوط الثاني.

سويسرا تنتظر نتيجة مباراة البرازيل وصربيا

بهذا الفوز الافتتاحي المهم، رفع المنتخب السويسري رصيده إلى 3 نقاط جعلته ينفرد في صدارة المجموعة السابعة مؤقتاً بانتظار ما ستؤول إليه مواجهة العملاق البرازيلي أمام منتخب صربيا في وقت لاحق اليوم الخميس.