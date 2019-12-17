كأس العالم للأندية: الترجي يكتسح السد ويظفر بالمركز الخامس

ظفر الترجي التونسي بالمركز الخامس في كأس العالم للأندية 2019 بعدما ألحق هزيمة قاسية بغريمه السد القطري صاحب الضيافة بسداسية لهدفين، على ملعب خليفة الدولي.

بدأ بطل إفريقيا اللقاء مسيطراً بشكل أكبر، وكاد أن يتقدم بهدف مبكر بعد مرور دقيقتين فقط بعدما سلم حمدو الهوني تمريرة رائعة إلى محمد علي بن رمضان داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرةً باتجاه المرمى، لكن المدافع عبد الكريم حسن تألق وأخرج الكرة من على خط المرمى برأسية إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة السابعة، أحرز حمدو الهوني هدف فريق الدم والذهب الأول بعدما تسلم تمريرة من أنيس البدري، سددها قوية في الشباك.

وأضاف الترجي هدفه الثاني بعد مرور 6 دقائق فقط حينما استغل البدري خطأ قاتل من المدافع حامد إسماعيل، ليضع الكرة بسهولة في الشباك.

واصل بطل إفريقيا ضغطه على أصحاب الأرض، وفي الدقيقة 21 طالب لاعبوه باحتساب ركلة جزاء لصالحهم، إثر لمسة يد على حسن، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، أشهر الحكم البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب السد، ثم نجح البدري في تسجيل الهدف الثالث من الركلة.

وقلص الزعيم النتيجة بتسجيل هدفه الأول في الدقيقة 31 بعدما حصل أكرم عفيف على ركلة جزاء، إثر عرقلة من سامح الدربالي، أحرز منها بغداد بونجاح الهدف.

وتألق حارس الفريق التونسي معز بن شريفية أمام مقصية خوخي بوعلام، وتصدى لها بثبات، ومنعه بعدها بدقائق أيضاً من هدفٍ ثانٍ محقق من تسديدة قريبة المدى.

وقبل نهاية الشوط بثلاث دقائق، أضاف المتألق الهوني الهدف الرابع لباب سويقة، بعدما أرسل عرضية من الجهة اليسرى، اصطدمت بدفاع السد ثم ارتدت له من جديد ليضعها في المرمى من الزاوية الضيقة للحارس مشعل برشام.

مع بداية الشوط الثاني، حصل السد على ركلة جزاء أخرى، إثر عرقلة عبد القادر بدراني لبونجاح، سجل منها حسن الهيدوس هدف الزعيم الثاني.

أخطاء دفاع السد القاتلة استمرت كما في أهدافه السابقة، ليستقبل مرماه الهدف الخامس، حيث أرسل إلياس شتي عرضية أرضية مرت من أمام الحارس برشام، لتجد الهوني الخالي تماماً من الرقابة الذي وضعها سهلة في الشباك، مسجلاً هدفه الثالث في اللقاء (هاتريك) في الدقيقة 74.

واختتم الدربالي أهداف الترجي بالسادس من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت يمين مرمى الحارس الشاب، قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق.

الفوز منح بطل إفريقيا المركز الخامس على العالم، إلى جانب انتعاش خزينته بمليون دولار ونصف، أما السد فاحتل المركز السادس والأخير في البطولة ليحصل على مليون دولار.