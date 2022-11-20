كأس العالم 2022: إنجلترا تواجه إيران في مواجهة سهلة على الورق

يفتتح منتخبا إنجلترا وإيران مواجهات اليوم الثاني من بطولة كأس العالم قطر 2022 غداً الاثنين، وذلك حين يلتقيان على ستاد خليفة الدولي لحساب المجموعة الثانية.

يسعى فريق الأسود الثلاثة الذي يقوده غاريث ساوثغيت لمواصلة النتائج الإيجابية في البطولات الكبرى، بعدما حل رابعاً في مونديال روسيا 2018، وثانياً في بطولة يورو 2020.

ورغم أن منتخب إنجلترا يحتل المركز الخامس على صعيد ترتيب فيفا للمنتخبات، إلا أن الفريق يدخل كأس العالم 2022 وسط ظروف صعبة شابتها سلسلة نتائج سلبية في الآونة الأخيرة.

فقد احتل المنتخب الإنجليزي المركز الرابع والأخير في مجموعته بدوري الأمم الأوروبية، وجمع 3 نقاط من 3 تعادلات في 6 مباريات.

سقط لاعبو ساوثغيت أمام المجر مرتين (0-1) و(0-4)، وتعادلوا وخسروا أمام إيطاليا (0-0) و (1-0)، وتعادلوا مع ألمانيا مرتين (1-1) و (3-3).

وتعرضت تكتيكات المدير الفني لموجة انتقادات كبيرة بعد الأداء الباهت الذي ظهر عليه الفريق بشكل عام، كما تم التشكيك في اختيارات اللاعبين وتفضيل أسماء لا تقدم الكثير على من كان بالإمكان منحهم فرصة.

إنجلترا تجدد الثقة في ماغواير

جدد ساوثغيت الثقة في لاعبين اعتمد عليهم في السابق رغم تراجع مستوياتهم هذا الموسم، وعلى رأسهم هاري ماغواير ورحيم ستيرلينغ وترينت أليكساندر أرنولد وجوردان هندرسون.

وشكل استدعاء ماغواير بالذات مفاجأة كبيرة في ظل عدم مشاركته المنتظمة وتراجع دوره في مانشستر يونايتد هذا الموسم.

ورأى بعض المحللين أنه كان أجدر بالطاقم الفني استدعاء المدافع فيكايو توموري الذي أثبت نفسه بقوة في صفوف ميلان بطل إيطاليا.

إيران متحفزة لتقديم بطولة جيدة

أما المنتخب الإيراني، فيدخل المونديال القطري وسط أحوال صعبة تعيشها البلاد، ويسعى اللاعبون والمدرب البرتغالي كارلوس كيروش لتقديم ما بجعبتهم على أرض الملعب بعيداً عن السياسة.

سقط الفريق ودياً خلال مرحلة الاستعدادات لكأس العالم أمام الجزائر (1-2)، وتونس (0-2)، لكنه تغلب على أوروغواي (1-0)، ونيكاراغوا بالنتيجة ذاتها، فيما تعادل مع السنغال (1-1).

يقود الإيرانيين على أرض الملعب نجم بورتو مهدي طارمي المتألق، إضافة لزميله سيردار آزمون مهاجم باير ليفركوزن.

ويحتل المنتخب المركز العشرين في ترتيب فيفا العالمي وهو الأعلى من بين منتخبات قارة آسيا.

تاريخ مواجهات إنجلترا وإيران

لم يسبق للمنتخبين أن التقيا من قبل على مر التاريخ، إلا أن إيران واجهت اسكتلندا جارة إنجلترا عام 1978 في لقاء ودي انتهى بالتعادل 1-1.