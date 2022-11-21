كأس العالم 2022: السعودية تتحدى الأرجنتين بقيادة ميسي

يفتتح منتخب السعودية مشواره في بطولة كأس العالم قطر 2022 بمواجهة مرتقبة يلاقي فيها منتخب الأرجنتين أحد المرشحين للقب على أرضية ستاد لوسيل ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وبعد البداية السيئة للمنتخبات الآسيوية بسقوط منتخب قطر صاحب الضيافة أمام إكوادور بهدفين نظيفين، واكتساح إنجلترا لإيران 6-2، باتت الأنظار متجهة صوب "الأخضر" للدفاع عن اسم القارة.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام بطل أميركا الجنوبية الذي يضم في صفوفه النجم ليونيل ميسي أحد أفضل اللاعبين على مر التاريخ.

ويدرك هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي أن الأداء الدفاعي المنضبط والاعتماد على الهجمات السريعة يمثل الحل الوحيد للخروج بنتيجة إيجابية أمام "التانغو".

ويراهن المدرب الفرنسي على خبرة القائد سلمان الفرج والظهير ياسر الشهراني، إضافة لصانع الألعاب نواف العابد رغم أن التشكيلة المتوقعة قد تدفعه للاعتماد على خيارات أخرى.

خاض الأخضر 8 مباريات ودية خلال الشهرين الماضيين استعداداً للمونديال القطري، حقق الفوز في اثنتين منها على مقدونيا الشمالية وآيسلندا بنفس النتيجة (1-0).

كما تعادل دون أهداف مع إكوادور والولايات المتحدة والهندوراس، وبهدف لمثله مع ألبانيا وبنما.

وسقط السعوديون أمام كرواتيا بهدفٍ دون رد في آخر مبارياتهم الاستعدادية.

ويخشى بعض المتابعين من العقم الهجومي كون الفريق لم يسجل إلا 4 أهداف في هذه المباريات الودية الـ 8، لكن الصلابة الدفاعية تبشر بالخير إذ لم تتلقى شباك "الأخضر" إلا 3 أهداف فيها.

ميسي يقود الأرجنتين "للمرة الأخيرة"

أما ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني، فسيكون مطالباً بقيادة حامل لقب كوبا أميركا إلى أبعد ما يمكن في ظل المستوى المميز الذي واظب اللاعبون على تقديمه، ولوجود النجم ليونيل ميسي على رأسهم.

ورغم الشكوك التي أحاطت بمشاركة هداف باريس سان جيرمان في المباراة، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً أكد أنه جاهز بدنياً ولا يعاني من أي إصابة.

ولم يتلق "آلبيسيليستي" أي خسارة في آخر 36 مباراة خاضها، إذ تعود آخر هزيمة تعرض لها إلى نصف نهائي كوبا أميركا 2019 أمام الغريم البرازيلي.

وبحال تحقيق الفوز يوم الثلاثاء، سيتساوى الأرجنتينيون في الرقم القياسي بعدد المباريات دون خسارة مع منتخب إيطاليا الذي لم يسقط في 37 مباراة متتالية.

واستعد المنتخب الأرجنتيني للمونديال القطري بأربع مباريات ودية فاز بجميعها ولم تتلق شباكه خلالها أي هدف.

تغلب "ليو" ورفاقه على إستونيا (5-0)، والهندوراس (3-0)، وجمايكا (3-0)، والإمارات (5-0)، وسجل الأرجنتينيون 16 هدفاً في هذه اللقاءات بمعدل 4 أهداف في كل مباراة.

وتبدو هذه الأرقام مرعبة لأي خصم، مما يؤكد صعوبة المهمة أمام منتخب السعودية.

تاريخ مواجهات السعودية والأرجنتين

التقى المنتخبان 4 مرات في السابق، كانت الأولى عام 1988 في بطولة الكأس الذهبية الأسترالية الودية بمناسبة مئوية الاستقلال الثانية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي لقاء آخر بينهما ضمن البطولة نفسها، تفوق المنتخب الأرجنتيني على الأخضر بهدفين دون رد.

أما المواجهة الثالثة فتعود إلى عام 1992 في كأس القارات (كأس الملك فهد) والتي انتهت لصالح آلبيسيليستي بنتيجة 3-1.

وتعادل المنتخبان دون أهداف في المباراة الأخيرة التي جمعتهما عام 2012.