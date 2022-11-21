كأس العالم 2022: بيل يقود ويلز أمام الولايات المتحدة

يخوض منتخب ويلز مباراته الأولى في منافسات كأس العالم لأول مرة 64 عاماً اليوم الاثنين حين يقابل منتخب الولايات المتحدة الأميركية على ملعب الريان ضمن منافسات المجموعة الثانية من مونديال قطر 2022.

ويلز مستعدة للمواجهة بقيادة بيل

ينتظر قائد ويلز غاريث بيل وزملاؤه ما ستؤول إليه مباراة منتخبي إنجلترا وإيران لحساب المجموعة نفسها والتي ستقام في وقت مبكر اليوم أيضاً.

يدخل الويلزيون بطولة كأس العالم 2022 بقيادة المدير الفني روبرت بيج بعد مشاركة متواضعة في دوري الأمم الأوروبية احتل فيها المركز الرابع والأخير في مجموعته التي ضمت منتخبات هولندا وبلجيكا وبولندا.

وتعرض الفريق خلال دور المجموعات لـ 5 خسائر، واكتفى بتعادل وحيد على أرضه مع منتخب بلجيكا.

ويضم المنتخب الويلزي في صفوفه لاعبين لا يتمتعون بشهرة كبيرة باستثناء بيل وآرون رامزي ودانييل جيمس.

الولايات المتحدة تسعى لتأكيد حضورها

في الجهة المقابلة، سيكون الفريق الأميركي أمام فرصة مثالية لتحقيق نتيجة إيجابية خصوصاً أن مواجهة منتخب إنجلترا ستكون في غاية الصعوبة.

ويقود الفريق كريستيان بوليسيتش وكلاوديو رينا وويستون ماكيني وسيرجينو ديست.

وخاض المنتخب الأميركي مباراتين وديتين مؤخراً، إذ خسر أمام اليابان 0-2، وتعادل مع منتخب السعودية دون أهداف.