كأس العالم 2022: قمة مبكرة بين السنغال وهولندا

يدخل منتخبا السنغال وهولندا مواجهتهما يوم الاثنين على أرضية ستاد الثمامة لحساب المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم قطر 2022 وعينهما على تحقيق انتصار يسهل من مهمة العبور للدور الثاني.

وتابع الفريقان مواجهة خصميهما القطري صاحب الضيافة والإكوادوري يوم الأحد في افتتاح المونديال، والتي انتهت لصالح الفريق الأميركي الجنوبي بهدفين نظيفين.

السنغال دون ماني

تعرضت طموحات بطل إفريقيا لانتكاسة مؤثرة بعد تأكد غياب النجم ساديو ماني عن الفريق في البطولة.

ومع أن المدرب الخبير آليو سيسي يراهن على لاعبين مميزين آخرين في المنتخب على غرار الحارس إدوارد ميندي، وصخرة الدفاع كاليدو كوليبالي، ولاعب الوسط إدريسا غاي، والمهاجم اسماعيلا سار، إلا أن الثغرة الكبيرة التي خلفها غياب ماني ستكون صعبة التعويض.

حظي المنتخب السنغالي بفترة استعدادية مبشرة تغلب فيها على النيجر (3-1)، وبوليفيا (2-0)، فيما تعادل مع إيران (1-1).

وستشكل مواجهة "الطواحين" يوم الاثنين اختباراً حقيقاً لقدرات "أسود التيرانجا".

هولندا تراهن على اللعب الجماعي

يدخل المنتخب الهولندي المونديال القطري بثقة كبيرة في ظل النتائج الجيدة خلال حقبة المدير الفني المخضرم لويس فان خال.

تأهل الفريق تحت إشراف المدرب الحالي إلى نهائيات دوري الأمم الأوروبية هذا العام بنتائج مقنعة.

يسعى "الطواحين" لتعويض خيبة أمل عدم التأهل لمونديال روسيا قبل 4 أعوام بتقديم صورة مغايرة والوصول على الأراضي القطرية لأبعد نقطة ممكنة.

بلغ الهولنديون نصف نهائي مونديال البرازيل عام 2014 قبل أن يخسروا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين بعد تعادل سلبي امتد لـ 120 دقيقة.

تمكن الفريق من تحقيق نتائج ممتازة خلال دوري الأمم الأوروبية، إذ تغلب على بلجيكا مرتين بنتيجة (4-1) و (1-0)، وتفوق على ويلز مرتين أيضاً (2-1) و (3-2)، وفاز وتعادل مع بولندا (2-0) و (2-2).

يعتمد فان خال بصورة رئيسية على المدافع الاستثنائي فيرجيل فان دايك، ولاعب خط الوسط فرينكي دي يونغ.

لكن المدير الفني خسر جهود نجم الهجوم ممفيس ديباي الغائب عن لقاء الاثنين بداعي إصابة في الفخذ.

ورغم أن تشكيلة هولندا الحالية قد لا تضم في صفوفها العديد من الأسماء اللامعة، إلا أن اللعب الجماعي والقدرة على التحكم في نسق المباريات قد تمنح رجال فان خال أفضلية على خصمه السنغالي.

تاريخ مواجهات السنغال وهولندا

ستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين، علماً بأن الهولنديين لم يتذوقوا طعم الخسارة في 8 مباريات خلال عام 2022، وهو أمر مشابه للسنغاليين الذين لم يهزموا في آخر 5 مباريات.