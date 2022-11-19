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كأس العالم 2022: ميسي يغيب عن تدريب الأرجنتين الجماعي

منشور 19 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 05:01
ميسي يتدرب منفرداً (المصدر: أ ف ب)
ميسي يتدرب منفرداً (المصدر: أ ف ب)

أكد موقع "تي واي سي" الأرجنتيني اليوم السبت أن النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين لم يشارك في التدريبات الجماعية المسائية قبل أيام من مواجهة منتخب السعودية في بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويلتقي "التانغو" مع "الأخضر" السعودي الثلاثاء القادم ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للمونديال القطري.

وأشرف ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين على تدريب رئيسي للاعبين اليوم السبت، لكن "ليو" اكتفى بالتدرب وحيداً.

ميسي جاهز رغم غيابه عن التدريب الجماعي

لكن الموقع شدد على أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات سيكون حاضراً أمام السعودية.

وأضاف الموقع أن صفوف المنتخب الأرجنتيني باتت مكتملة بعد وصول آنخيل كوريا وتياغو آلمادا اللذين غوضا الثنائي نيكولاس غونزاليس وخواكين كوريا المصابين.

كلمات دالة:ليونيل ميسيكأس العالم 2022منتخب السعوديةمنتخب الأرجنتين

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