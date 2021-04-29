كأس العرب "بروفة مونديالية" والفكرة ولدت في بيروت

اختارت قطر مسابقة كأس العرب لتقيم "بروفة" كاس العالم 2022، النسخة العاشرة من البطولة الإقليمية ستجمع 23 منتخباً ينطقون بلغة الضاد في 6 ملاعب مونديالية، وبالتالي يُعاد الاعتبار لهذه البطولة التي انطلقت عام 1963 من العاصمة اللبنانية بيروت حين توج المنتخب التونسي بلقبها.

كانت آخر نسخة منها بضيافة المملكة العربية السعودية عام 2012 وأحرزها المنتخب المغربي.

وخلفت قرعة دور المجموعات للبطولة التي ستقام بين 30 نوفمبر المقبل و18 ديسمبر، صدامين قويين، الأول بين المغرب حامل لقب النسخة الاخيرة والسعودية، والثاني بين مصر والجزائر.

وأوقعت القرعة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، المنتخب المغربي في مواجهة مدربه السابق هيرفي رينار ومنتخبه الحالي السعودي، حامل اللقب مرتين عامي 1998 و2002، في المجموعة الثالثة إلى جانب الفائزين في مواجهتي الأردن مع جنوب السودان، وفلسطين مع جزر القمر.

أما مصر، بطلة عام 1992 وحاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في كأس أمم إفريقيا (7 مرات)، فجاءت في المجموعة الرابعة إلى جانب الجزائر بطلة القارة السمراء مرتين آخرها في النسخة الأخيرة عام 2019 الى جانب الفائزين في مواجهتي لبنان مع جيبوتي، وليبيا مع السودان.

ولا تقل المجموعة الأولى قوة عن المجموعتين الثالثة والرابعة بوجود قطر المضيفة إلى جانب العراق، المنتخب الأكثر تتويجاً بالمسابقة (4 مرات أعوام 1964 و1966 و1985 و1988) التي أقيمت على فترات متقطعة الى جانب الفائزين من مواجهة عمان مع الصومال، والديربي الخليجي بين البحرين والكويت.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس بطلة النسخة الافتتاحية عام 1963 والإمارات وسوريا والفائز من مواجهة موريتانيا واليمن.

وأقيم حفل سحب القرعة بدار الأوبرا في الحي الثقافي، بحضور محدود تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كوفيد-19، وبتواجد عدد من رؤوساء الاتحادات وممثلين عن الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة في البطولة بالإضافة إلى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

وقال إنفانتينو: "(سيكون) حدثاً رائعاً، الأول من نوعه، أول كأس عربية لكرة القدم... كحدث للتحضير لكأس العالم، كحدث لتوحيد العالم العربي. كل شيء جاهز تقريباً" في إشارة إلى جاهزية قطر لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022 التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط ولإقامة مباريات كأس العرب على ستة من ملاعب المونديال الثمانية.