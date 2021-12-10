كأس العرب 2021: تونس وقطر إلى نصف النهائي

تأهل منتخبا تونس وقطر إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 بعد فوزهما على منتخبي عُمان والإمارات على التوالي في ربع النهائي اليوم الجمعة.

في المباراة الأولى، تغلب منتخب تونس على نظيره العُماني بهدفين لهدف في المباراة التي جرت على ملعب المدينة التعليمية.

جاء هدفا الفائز عن طريق سيف الدين الجزيري ويوسف المساكني، فيما سجل أرشد العلوي هدف الخاسر الوحيد.

في المواجهة الثانية من دور ربع نهائي كأس العرب 2021 التي جرت على ملعب البيت، سحق منتخب قطر نظيره الإماراتي بخماسية دون رد.

تناوب على تسجيل أهداف العنابي كلٌ من علي حسن سالمين والمعز علي عبد الله (هدفان)، وخوخي بوعلام وعبد العزيز حاتم.