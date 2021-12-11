كأس العرب 2021: مصر والجزائر إلى نصف النهائي

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 بعد فوزه في لقاء ربع النهائي على غريمه الأردني بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد.
جاءت أهداف الفراعنة عن طريق مروان حمدي وأحمد رفعت ومروان داوود.
فيما جاء هدف النشامى الوحيد عبر يزن النعيمات.
وسيخوض المصريون مواجهة قوية أمام منتخب تونس بالتالي في المربع الذهبي.
في لقاء ثانٍ ضمن ربع النهائي، تأهل منتخب الجزائر على حساب غريمه المغربي بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما بنتيجة 2-2 في زمن اللقاء الأصلي والإضافي.
وضرب الخضر بالتالي موعداً مع منتخب قطر في نصف النهائي.
المتأهلون إلى نصف نهائي كأس العرب 2021
- منتخب تونس
- منتخب قطر
- منتخب مصر
- منتخب الجزائر
موعد مباراتي نصف النهائي
- تونس x مصر الأربعاء 15 ديسمبر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مكة.
- قطر x الجزائر الأربعاء 15 ديسمبر في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة.
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