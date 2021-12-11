كأس العرب 2021: مصر والجزائر إلى نصف النهائي

تأهل منتخب مصر إلى نصف نهائي بطولة كأس العرب 2021 بعد فوزه في لقاء ربع النهائي على غريمه الأردني بثلاثة أهداف لواحد بعد التمديد.

جاءت أهداف الفراعنة عن طريق مروان حمدي وأحمد رفعت ومروان داوود.

فيما جاء هدف النشامى الوحيد عبر يزن النعيمات.

وسيخوض المصريون مواجهة قوية أمام منتخب تونس بالتالي في المربع الذهبي.

في لقاء ثانٍ ضمن ربع النهائي، تأهل منتخب الجزائر على حساب غريمه المغربي بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما بنتيجة 2-2 في زمن اللقاء الأصلي والإضافي.

وضرب الخضر بالتالي موعداً مع منتخب قطر في نصف النهائي.

المتأهلون إلى نصف نهائي كأس العرب 2021

منتخب تونس

منتخب قطر

منتخب مصر

منتخب الجزائر

موعد مباراتي نصف النهائي