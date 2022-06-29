كأس جوان غامبر: الكشف عن سبب انسحاب روما من مواجهة برشلونة

كشفت تقارير خلال الساعات الأخيرة عن سبب انسحاب روما الإيطالي من مواجهة برشلونة الإسباني على كأس جوان غامبر استعداداً للموسم المقبل.

وكان من المفترض أن يلتقي الفريقان في السادس من أغسطس القادم في عودة مرتقبة للمدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو إلى ملعب كامب ناو.

لكن النادي الإيطالي انسحب بصورة مفاجئة من خوض اللقاء وسط استياء مسؤولي البارسا الذين أكدوا أن هذا القرار اتخذ "دون سبب".

روما يرضخ لمطالب الخليفي

وأكد موقع "بارسا يونيفرسال" اليوم الأربعاء أن انسحاب روما جاء بسبب القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان واتحاد الأندية الأوروبية.

ويبدو أن رجل الأعمال القطري هدد النادي الإيطالي بأن مواجهة أي خصم من "المتمردين" الذين سعوا لإنشاء دوري السوبر سيكون له عواقب.

ويعد برشلونة إضافة لريال مدريد ويوفنتوس الأطراف المتبقية الراغبة في استحداث بطولة دوري السوبر المناهض للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ودوري أبطال أوروبا.

وبات برشلونة مضطراً الآن لإعادة عائدات بيع تذاكر المباراة علاوة على دراسة الإدارة اتخاذ إجراءات قانونية بحق حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي.