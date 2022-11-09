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كأس كاراباو: سيتي يطيح بتشيلسي وبرايتون يقصي آرسنال

منشور 09 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 10:09
رياض محرز (المصدر: أ ف ب)
رياض محرز (المصدر: أ ف ب)

أطاح مانشستر سيتي بضيفه تشيلسي من الدور الثالث لبطولة كأس كاراباو اليوم الأربعاء في المباراة التي شهدها ملعب الاتحاد، فيما أقصى برايتون مستضيفه آرسنال بعد الفوز عليه بنتيجة 3-1.

في المباراة الأولى، جاء هدفا السيتزينز عن طريق الجزائري رياض محرز والأرجنتيني جوليان ألفاريز.

فيما سجل داني ويلبيك وكاورو ميتوما وطارق لامبتي أهداف برايتون في اللقاء الثاني، مقابل هدف وحيد للغانرز حمل توقيع إيدي نكيتياه.

وفي مواجهة أخرى، خسر توتنهام هوتسبير أمام مستضيفه نوتنغهام فوريست 0-2.

فيما تفوق ليفربول على ديربي كاونتي بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما في الزمن الأصلي من اللقاء دون أهداف.

كلمات دالة:مانشستر سيتيتشيلسيكأس كاراباورياض محرزجوليان ألفاريزتوتنهامليفربولديربي كاونتي

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