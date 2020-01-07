كأس كاراباو: محرز يقود سيتي للتفوق على مانشستر يونايتد

سحق مانشستر سيتي مستضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.

دخل سيتي اللقاء مهاجماً منذ اللحظة الأولى في الوقت الذي غاب فيه يونايتد عن الأجواء، وبعد الضغط العالي تمكن بيرناردو سيلفا من افتتاح التسجيل للضيوف من تسديدة مميزة في الدقيقة 17.

ولم يتوقف سيتي عن ضغطه بينما لم يظهر الشياطين الحمر في أي لقطة تذكر على مرمى الحارس كلاوديو برافو، وأسفر الضغط عن ثاني الأهداف من خلال رياض محرز في الدقيقة 33 بعد مراوغة الحارس دافيد دي خيا.

ثم قدم كيفن دي بروينه لقطة رائعة وتلاعب بدفاعات يونايتد وفيل جونز قبل أن يسدد الكرة ليتصدى لها دي خيا، لكن أندرياس بيريرا وضعها بالخطأ في مرماه (39).

تحسنت الأمور نسبيًا في الشوط الثاني ليونايتد الذي بدأ يتنافس تدريجياً، بينما تراجع سيتي إلى حد ما لكن ظلت الخطورة حاضرة من خلال تسديدات ومراوغات محرز، إلا أن دي خيا كان لها بالمرصاد.

ونجح صاحب الضيافة من التسجيل عبر الفرصة المنظمة الوحيدة لماركوس راشفورد بعد انفراده بمرمى في الدقيقة 70، لتعود الحياة إلى المباراة، لكن سيتي نجح في امتصاص استفاقة فريق المدرب أولي غونار سولشاير بنجاح، فلم يظهر الشياطين الحمر بأي هجمة تذكر فيما تبقى من المواجهة.

يذكر أن يونايتد سيحل ضيفاً على سيتي في 29 من الشهر الجاري في مباراة الإياب، ولا تخضع هذه البطولة لقاعدة الهدف خارج الديار، بالتالي فإن انتصار يونايتد إياباً بهدفين نظيفين يعني اللجوء مباشرة لركلات الترجيح.