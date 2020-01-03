كابيلو: انتقال فيدال يشكل إضافة كبيرة لإنتر

يرى فابيو كابيلو المدير الفني السابق لريال مدريد ويوفنتوس، أن آرتورو فيدال لاعب خط وسط برشلونة، سيكون إضافة كبيرة لإنتر ميلان، بحال انضمامه للفريق في سوق الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

وأفادت تقارير صحفية مؤخراً، أن التشيلي توصل لاتفاق مع النيراتزوري للانضمام إلى صفوفه هذا الشهر، في ظل عدم حصوله على فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع البارسا.

وقال كابيلو في تصريحات لصحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية: «انتقال فيدال لإنتر ميلان سيكون فرصة جيدة، ومن المنطقي في سوق الشتاء أن تتعاقد مع لاعبين أصحاب جودة عالية».