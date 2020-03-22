كابيلو: تأجيل البطولات يخدم ريال مدريد

يرى فابيو كابيلو المدير الفني السابق لريال مدريد أن الفريق الملكي سيستفيد من فترة التوقف الحالية للدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال المدرب الإيطالي في تصريحات لصحفية “آس الإسبانية: “بالنسبة لي أرى أن فترة التوقف ستغير كل شيء، مع هذا التوقف لا يوجد مرشح للفوز والتأهل. لا نعرف ما سيحدث ولا ندري إن كانت البطولات ستستكمل أم لا.

“لا نعرف كيف سيبدو حال الفريقين عند استكمال الدوري الإسباني. مانشستر سيتي ليس مرشحاً للعبور على حساب ريال مدريد في دوري الأبطال حتى لو كان لقاء الإياب على ملعبه. لا أحد يعرف من سيتأهل”.

وحول فيروس كورونا قال: “لم أعش مثل هذه التجربة أبداً في حياتي، الأيام من دون كرة القدم طويلة للغاية”.