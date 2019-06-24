كابيلو: تعاقد يوفنتوس مع دي ليخت سينهي الدوري الإيطالي قبل بدايته

قال المدرب الكبير والمدير الفني السابق ليوفنتوس فابيو كابيلو أن انتقال ماتياس دي ليخت إلى البيانكونيري سينهي موسم الدوري الإيطالي قبل بدايته.

وكانت تقارير قد أشارت إلى اقتراب يوفي من ضم المدافع الشاب بعد منافسة شرسة مع برشلونة وباريس سان جيرمان.

ومع اقتراب الدولي الهولندي من يوفنتوس، يرى كابيلو أن هذا الانتداب سيوسع فارق الجودة بين حامل لقب الدوري الإيطالي ومنافسيه في إيطاليا.

وقال كابيلو: "أعتقد أن دي ليخت سيشكل إضافة قوية ليوفنتوس، سواء على مستوى الحاضر أو المستقبل، لأنه أحد أفضل المدافعين في العالم حالياً، وسيتطور كثيراً في بيئة خصبة كيوفنتوس.

"كما أن وجوده سيوسع الفجوة بين يوفي وبقية الأندية في إيطاليا، من الممكن أن نقول أنه سيجعل الدوري الإيطالي ينتهي قبل بدايته".

يذكر أن دي ليخت شغل الرأي العام خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية نظراً لاهتمام العديد من الأندية الكبرى بخدماته.